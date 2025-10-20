Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 13:34

“Dopo l’oro olimpico sono andata in tilt. Pensavo di farcela da sola, poi sono sbottata”: la confessione di Alice D’Amato

di F. Q.
Ad agosto 2024 aveva trionfato nella trave ai Giochi olimpici di Parigi: è stato il primo storico successo individuale per l'Italia nella competizione a cinque cerchi
“Dopo l’oro olimpico sono andata in tilt. Pensavo di farcela da sola, poi sono sbottata”: la confessione di Alice D’Amato
Icona dei commenti Commenti

“Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. Ho scoperto un’altra me che non conoscevo”. Il buio dopo un successo storico. Il 5 agosto 2024 Alice D’Amato ha scritto una pagina leggendaria della ginnastica artistica e dello sport italiano, vincendo la medaglia d’oro nella trave ai Giochi olimpici di Parigi: era stato il primo storico successo individuale alle Olimpiadi. A distanza di più di un anno, nel corso di un’intervista a Domani, la giovane ginnasta ha rivelato il crollo dopo il traguardo storico.

“Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. Ho scoperto un’altra me che non conoscevo. Cercavo di nascondere la mia sofferenza, fingevo sorrisi, ma poi alla fine sono sbottata. Perché quando non stai bene con te stessa non stai bene nemmeno con gli altri”, ha rivelato D’Amato.

Un periodo complicato, dal quale D’Amato ha cercato di uscirne da sola, senza però mai riuscirci. “Credevo di riuscire a farcela da sola ma non ce l’ho fatta. È stato il mio primo grande passo, l’aver trovato il coraggio di dirlo. Ho sempre avuto il supporto e l’amore di mia madre, di mia sorella Asia, dei miei allenatori, del mio gruppo. Ho iniziato un percorso con una psicoterapeuta, mi sta aiutando veramente ad uscirne”.

A settembre è tornata in gara agli Assoluti dopo un lunghissimo periodo di stop, dovuto appunto al black-out dopo il trionfo di Parigi 2024. “Lacrime di gioia, di orgoglio. Per aver sconfitto le mie fragilità. Per dire a me stessa: Alice non hai mollato, un passo alla volta puoi andare avanti, puoi ancora dare tanto alla ginnastica”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione