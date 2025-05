Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia: sole e alte temperature, massime oltre i 30°C

Il ponte del 1 maggio si apre all’insegna del bel tempo. È previsto, fino a domenica, sole e alte temperature a causa di un anticiclone africano che dall’Algeria si sposterà verso Sardegna e Corsica, risalendo verso tutta l’Italia e la Francia. Il fenomeno porterà con sé – secondo le previsioni meteorologiche – una notevole escursione termica diurna, permettendo l’impennata della colonnina di mercurio oltre i 30°C anche al Nord.

La maggiore escursione termica si registrerà nelle zone lontane dal mare, in particolare nelle aree interne del Centro-Sud, in Sardegna e in Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia si potrebbero registrare minime di 9°C con massime di 31°C: uno scarto di 22°C, dall’inverno dell’alba all’estate del pomeriggio. Con 8°C in più rispetto alla media del periodo, la prima ondata sarà raggiunta durante sabato 3 e domenica 4 maggio, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non si escludono rovesci diffusi nel pomeriggio di domenica 4 maggio sulle Alpi. In particolare, il 1° Maggio si presenterà, a Nord, con cielo sereno e addensamenti consistenti su rilievi alpini e prealpini orientali, associati a deboli rovesci. Si avrà qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne della Liguria.

Si attendono ultimi temporali nelle prossime ore, specie su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Il tempo poi tornerà a peggiorare da lunedì 5 maggio, specie al Nord, per qualche giorno.