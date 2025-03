Chiedendo una confezione di Pillole di Movimento in farmacia, per tutto il mese di marzo e aprile, si riceverà una scatoletta di medicinali al cui interno ci sarà un particolare foglietto illustrativo che regala la possibilità di praticare dell’attività fisica, il vero rimedio naturale contro la sedentarietà. Invece delle comuni pillole, si ricevono infatti due mesi di sport gratuiti da poter svolgere attività presso l’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti). L’iniziativa Movement Pills-Pillole di Movimento verrà presentata a Milano martedì 4 marzo, proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’obesità, nella sala stampa di Palazzo Marino, a partire dalle ore 11:30. Finanziato dalla Comunità Europea, coinvolgerà 8 Paesi: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia, insieme alle reti europee dello sport per tutti Isca ed Epsi. Per quanto riguarda l’Italia, Movement Pills coinvolgerà 12 città: Milano, Torino, Perugia, Bolzano, Agrigento, Ascoli Piceno, Foggia-Manfredonia, Grosseto, Reggio Emilia, Padova, Rimini.

A presentare il progetto ci saranno diverse personalità appartenenti all’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) come il presidente nazionale Tiziano Pesce, l’istruttrice di attività motorie Luana Costa, ma anche il segretario generale Roberto Rodio. Parteciperanno poi l’assessore allo Sport, turismo, politiche giovanili Comune di Milano Martina Riva e il professore di statistica medica dell’Università di Milano Elia Biganzoli. Si occuperà invece di coordinare il tutto la giornalista Paola Arrigoni. Durante l’incontro, ci sarà spazio anche per ascoltare alcune testimonianze volte a sottolineare l’importanza dell’attività fisica e come questa possa cambiare la vita delle persone. Maria Teresa Proni di Rovigo, praticante corsi Afa-Attività fisica adattata e Francesco Grisanti di Milano, partecipante al corso di ginnastica per la salute e fitness, si faranno promotori di questi messaggi.

L’iniziativa si rivolge in particolare a tutte le persone adulte che non hanno ancora sperimentato il piacere e i benefici dell’attività fisica e sportiva, dando loro la facoltà di scegliere tra un’ampia varietà di sport tenendo conto delle proprie preferenze ed esigenze. L’obiettivo del progetto è chiaro: stimolare le persone sedentarie, incentivandole a svolgere attività fisica con costanza e regolarità.