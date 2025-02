Aveva 16 anni Davide Ficarola ed era un giovane calciatore che aveva perso il papà ancora prima di nascere. Arriva da Molfetta (Bari) la notizia della morte dell’adolescente coinvolto in un incidente stradale in cui è rimasto ferito un coetaneo. È tutto avvenuto venerdì sera. I due ragazzini erano in sella a uno scooter che si è scontrato con un’auto guidata da un 19enne che si è fermato a prestare soccorso. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e l’automobilista è stato sottoposto a test finalizzati a rilevare l’assunzione di alcol o droghe. Non si esclude che uno dei due mezzi possa aver fatto una manovra azzardata.

“Non ci sono parole che possano alleviare il senso di vuoto che lascia la scomparsa di Davide, un ragazzo che ha vissuto e condiviso con noi la passione per questo sport, l’amicizia, i sogni e le emozioni di tante battaglie sul campo. Davide non era solo un giovane calciatore, era uno di noi, un fratello, un amico, un pezzo di questa grande famiglia. Oggi il cuore della nostra famiglia biancorossa è gonfio di dolore – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Molfetta calcio – Vederlo crescere con i nostri colori, vederlo correre e sorridere allo stadio Paolo Poli insieme ai suoi compagni, è un ricordo che custodiremo sempre con amore e gratitudine- prosegue il post – E in questo momento così difficile, il nostro pensiero è anche per Ignazio (il 16enne rimasto ferito nello scontro, ndr), che sta lottando con coraggio. A lui mandiamo tutto il nostro affetto e la nostra forza, con la speranza e il desiderio di rivederlo presto in campo, pronto a rincorrere il suo sogno, con la stessa determinazione che lo ha sempre contraddistinto. Forza Ignazio, siamo tutti con te. Alle famiglie di Davide e Ignazio, ai loro amici, a chi sta soffrendo per questa tragedia, vogliamo dire che non sono soli. Tutta la comunità della Molfetta calcio è con voi, con tutto il cuore. Il dolore è immenso, ma lo è anche l’amore che ci lega. E nei momenti più bui, è proprio l’amore a tenerci uniti e a darci la forza di andare avanti. Riposa in pace, Davide. E forza Ignazio, siamo qui a tifare per te, oggi più che mai”.

Anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il suo cordoglio: “Al di là della dinamica, delle responsabilità dei singoli, restano l’amarezza, lo sgomento e la consapevolezza che tutto, con un po’ più di attenzione, si sarebbe potuto evitare. Sono vicino ai familiari e agli amici del ragazzo che ha perso la vita ma anche a tutti gli altri protagonisti di una tragedia che sicuramente lascerà un segno nei loro cuori e nella loro mente. “È doveroso ricordare a tutti la responsabilità di rispettare le regole del codice della strada, di seguirle e insegnarle e, soprattutto, in ogni azione – conclude – usare la prudenza che è alla base del rispetto della vita, la nostra e quella degli altri”. Il 16enne morto è figlio di Luigi Farinola, l’operaio che morì all’età di 37 anni in un incidente sul lavoro alla Truck Center, nel 2008.