Vedere sfumare 4 milioni di euro per una vittoria della tua squadra. È quello che è successo a un tifoso dell’Albacete, che aveva giocato la schedina quasi perfetta: 13 risultati azzeccati su 14, tranne appunto quello di Albacete–Almeria. In teoria era uno dei match più scontati della 24esima giornata della Liga2, la seconda divisione spagnola. L’Almeria è capolista e non perdeva da 14 match consecutivi: per questo il tifoso ha deciso di far prevalere la ragione e scommettere contro la sua squadra del cuore. È finita malissimo, per lui: vittoria per 2-1 dei padroni di casa e 4 milioni persi, con la consolazione di una vincita da 45mila euro.

La storia del tifoso beffato ha fatto il giro del web in Spagna, tanto che alla fine l’Albacete ha deciso di contattarlo. Quando ha risposto alla chiamata, si è trovato di fronte Jon Morcillo, ovvero l’autore della doppietta che ha deciso l’incontro. Di fatto, colui che gli ha fatto perdere i 4 milioni di euro. “Scusami. Sto ridendo, ma non mi fa affatto ridere“, ha esordito il calciatore, che ha aggiunto: “So che ti fa male perché sono tanti soldi. Mi dispiace davvero. Se fosse in te, in ogni caso, sarei molto arrabbiato con me”. Il tifoso ha confermato: “Mi ha fatto male che questa volta tu abbia giocato la grande partita, mi ha fatto impazzire. Ma è stata colpa mia“.

Morcillo allora lo ha incalzato: “Ma ascolta, se sei per l’Albacete come hai potuto scommettere contro di noi?”. La risposta del tifoso: “Normalmente il cuore mi coinvolge, ma questa volta ho detto: ok, vado con la testa. Poi sei arrivato tu e hai rovinato tutto”. Morcillo ha provato a consolarlo: “Ti inviterò a una cena o faremo qualcosa di simile”. Il tifoso però ha chiarito: “Sono entusiasta di parlare con te, anche se mi hai messo nei guai. Sono cose che succedono e non c’è niente di male. Io sono qui con te e per me è un onore“.