Gara di atletica, è la volta del lancio del martello: rincorsa, tiro, paura. Perché il gesto tecnico è completamente sbagliato: l’attrezzo supera il campo, atterra in tribuna e colpisce in pieno uno spettatore, uccidendolo. È quanto accaduto a Colorado Springs, negli Usa. La vittima si chiama Wade Langston, 57enne papà di uno degli atleti che si esibiva presso il centro sportivo del campus dell’Università del Colorado.

L’incidente è avvenuto la scorsa domenica durante una delle gare tra scuole superiori ospitate dall’Università del Colorado. Secondo l’ateneo, il martello lanciato da uno studente ha superato le recinzioni e centrato in pieno il 57enne. L’uomo è stato subito soccorso dai presenti e poi dal personale sanitario, che ha provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Come detto, la vittima era il padre di uno degli atleti, studente alla Vista Ridge High School di Colorado Springs che stava partecipando alle gare. Secondo la polizia, l’uomo si è reso conto dell’arrivo del pesante oggetto ma si è messo sulla sua traiettoria per proteggere la moglie e il figlio minore che erano con lui. Sul caso è stata avviata un’indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità in merito alle misure di sicurezza per il pubblico. L’Università del Colorado ha reso noto che l’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino in una pista indoor del campus. Per l’Ateneo, le barriere oltrepassate dal martello erano certificate, ma l’uomo è stato colpito alla testa. “Quell’uomo si trovava sugli spalti proprio di fronte a quella rete” ha raccontato un testimone. La polizia parla di incidente, evidenziando come il fatto non sia ritenuto di rilevanza penale.