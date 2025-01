Tre sono gli Slam vinti da Jannik Sinner. Due sono gli Slam vinti da tutti i tennisti nati negli Anni 90: Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Ci sta provando Alexander Zverev, per ora senza successo. C’è un’intera generazione di giocatori di tennis che è stata spazzata via prima da Federer, Nadal e Djokovic, poi da Sinner e Alcaraz. Questi Australian Open lo hanno dimostrato ancora una volta: Sinner sta costringendo tutti gli altri ad alzare il livello, perché ad oggi nessuno è in grado di contendere la sua leadership. Anzi, uno solo: Carlos Alcaraz, che infatti ha già vinto 4 Slam. E poi c’è la nuovissima generazione che sta arrivando, quella dei Fonseca e dei Tien. L’analisi:

