Una decina di rapimenti in poco più di un mese in Francia ci sono stati una decina di rapimenti che hanno avuto come bersaglio imprenditori o influencer attivi nel mercato delle criptovalute. L’ultimo è stato David Balland, co-fondatore dell’azienda di criptovalute Ledger, rapito insieme alla moglie.

A dare la notizia è il Corriere della Sera che riporta una denuncia del ministro dell’Interno Bruno Retailleau che ha parlato di una “messicanizzazione” della Francia. Balland è stato sequestrato insieme alla moglie martedì e liberato lo scorso mercoledì. Per il rapimento, riporta Le Monde, sono state arrestate dieci persone, nove uomini e una donna, tra i 20 e i 40 anni.

La coppia è stata rapita a Méreau nella Francia centrale dove si trova la sede di Ledger. Costretti a salire su due veicoli, marito e moglie sono stati separati. I rapitori avevano richiesto un ingente riscatto “in criptovalute”, secondo quanto dichiarato dalla procuratrice Laure Beccuau. Per inviare la richiesta, indirizzata all’altro fondatore di Ledger, Eric Larchevêque, i rapitori hanno utilizzato un account WhatsApp collegato a un numero di telefono nel sud-est asiatico, oltre a una Vpn che li ha resi difficili da rintracciare. Così le forze dell’ordine hanno deciso di inviare ai sequestratori un bitcoin, l’equivalente di circa 100mila euro, per guadagnare tempo. La maggior parte delle criptovalute, però, “è stata sequestrata e bloccata“, ha spiegato Beccuau.

Mentre l’imprenditore è stato trovato a Châteauroux, dove era tenuto prigioniero, la moglie, è stata ritrovata legata nel bagagliaio di un’auto, a Étampes, a oltre 150 km da dove era stata rapita.

Il caso riaccende il faro su un problema non da poco: i rapimenti che hanno come nuovi bersagli imprenditori e influencer impegnati nel mercato delle criptovalute che rendono difficilmente tracciabili eventuali soldi dei riscatti.