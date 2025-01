Non c’è solo Jannik Sinner a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo del tennis. A Melbourne, oltre all’altoatesino, ci saranno altri azzurri in campo per giocarsi il titolo di campioni dell’Australian Open. Nel doppio maschile, Bolelli e Vavassori tentano la conquista del loro primo Slam insieme. Un anno dopo, gli azzurri del doppio giocheranno di nuovo la finale a Melbourne Park. La coppia sfiderà i numeri 6 del ranking Heliovaara-Patten.

Bolelli e Vavassori – Heliovaara e Patten

I precedenti raccontano di una vittoria per parte, con l’inglese e il finlandese che hanno avuto la meglio nel confronto a Wimbledon 2024. Gli azzurri invece, hanno prevalso lo scorso ottobre nella finale di Pechino. Gli italiani, testa di serie numero 3, in semifinale hanno sconfitto la coppia svedese-olandese André Goransson/Sem Verbeek in tre set, mentre i loro avversari sono approdati in finale battendo la coppia tutta tedesca Krawietz–Puetz. Un anno fa Bolelli e Vavassari persero dagli allora n. 1 al mondo Bopanna/Ebden, oggi si ripresentano all’ultimo atto con un bagaglio di esperienza in più, dopo un 2024 straordinario: “Sicuramente siamo molto più preparati a livello mentale“, ha dichiarato Andrea Vavassori. Il grande obiettivo non è solo la vittoria del titolo a Melbourne, ma in futuro anche la prima posizione nel ranking mondiale.

Quando giocano gli azzurri

Bolelli-Vavassori contro Heliovaara-Patten – Rod Laver Arena, sessione notturna – successivamente alla finale singolare femminile Sabalenka-Chiavi delle ore 9:30 italiane di sabato 25 gennaio.

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.