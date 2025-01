Il matrimonio francese delle Generali nel risparmio gestito continua a far parlare di sé in parlamento. La senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze a Palazzo Madama, parla di un’operazione “preoccupante” che “rischia di avere impatti rilevanti per l’Italia ed i suoi risparmiatori. Considerando che Generali è uno dei maggiori investitori nei titoli di Stato italiani, con un’esposizione di 37 miliardi di euro, l’allontanamento della società dai presidi di controllo nazionali potrebbero avere ripercussioni pesanti sulla gestione del nostro debito pubblico. Esprimo, quindi, preoccupazione per i risparmi degli italiani e per una decisione spregiudicata fatta dalla governance di Generali per il proprio tornaconto e non nell’interesse della nostra Nazione”.

Secondo i senatori pentastellati Stefano Patuanelli e Mario Turco, poi, “non può esserci chi non veda l’enorme rilevanza dell’operazione finanziaria Generali-Natixis e i rischi che potrebbero scaturirne per la tutela di risparmio italiano, tutelato dalla Costituzione, e la gestione del nostro debito pubblico”. I due hanno quindi depositato un’interrogazione al ministero dell’economia, “affinché si chiarisca la posizione dell’Esecutivo rispetto alla nascente piattaforma a cui Generali darebbe vita con il gruppo finanziario francese Bpce-Natixis, per la bellezza di 1.900 miliardi di asset in gestione, di cui 650 provenienti proprio dal colosso assicurativo italiano”. A destare allarme è soprattutto “un accordo rigido e un vuoto contrattuale all’interno del quale Generali apporta in prima battuta 15 miliardi di risorse italiane, con regole di recesso indefinite a protezione di questo contributo; il baricentro decisionale della nuova società di gestione della piattaforma verrebbe spostato ad Amsterdam; un cda della nuova società a chiara trazione francese e con una preoccupante assenza di profili italiani; Generali oggi investe 37 miliardi in Btp, che un tempo erano addirittura 80, a dimostrazione dell’importanza della società anche nella protezione del nostro debito pubblico”, si legge in una nota.