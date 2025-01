L’Australian Open 2025 sta entrando nel suo atto conclusivo. Venerdì 24 gennaio Jannik Sinner affronterà Ben Shelton alla Rod Laver Arena nella seconda semifinale del torneo. Prima di loro, si scoprirà chi tra Djokovic e Zverev approderà in finale. Lo scorso turno, l’americano ha eliminato in 4 set l’italiano Lorenzo Sonego, autore comunque di un grande match. Tutta Italia sogna di vedere l’altoatesino vendicare l’altro azzurro, per giungere così alla finalissima del torneo.

Sinner-Shelton

Alla Rod Laver Arena, dopo l’incontro tra Djokovic e Zverev in programma non prima delle ore 4:30, scenderà in campo Jannik Sinner per sfidare Ben Shelton. L’americano è un ottimo servitore che non dà ritmo. Al momento, è il vero fiore all’occhiello della nuova generazione di tennisti made in Usa. La sua arma migliore è il servizio, seguito da un dritto potente, e non disdegna il gioco al volo. Ma è molto discontinuo, anche all’interno di uno stesso match. Pensate che Shelton è l’ultimo tennista al di fuori della top 10 ad aver battuto il numero 1 al mondo: era il 2023, nel Masters 1000 di Shangai. Il totale dei precedenti vede l’italiano in vantaggio per 4 a 1. Quindi, se Sinner giocherà come nelle precedenti sfide con l’americano non dovrebbero esserci problemi. Di fronte, però, avrà uno Shelton in grande forma che proverà con la sua sfrontatezza a mettere in dubbio le certezze del numero 1 al mondo.

Quando giocano Sinner e Shelton

Jannik Sinner contro Ben Shelton – Rod Laver Arena, sessione notturna – dalle ore 9:30

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.