Un vertice a quattro tra tutti i leader del centrodestra. A sorpresa e senza preavviso. Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi si sono riuniti – per poco più di un’ora, prima di pranzo – a Palazzo Chigi per un faccia a faccia interno alla maggioranza. Ignoto al momento l’argomento al centro del confronto, che non era stato annunciato. Facile il collegamento con la vicenda giudiziaria che riguarda la ministra del Turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nella vicenda Visibilia.

Martedì la presidente del Consiglio ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande amico della ministra imputata, per provare a sbloccare una situazione che si è fatta imbarazzante per Palazzo Chigi e Fratelli d’Italia ora che è finita a processo. Ma Santanchè ha finora fatto muro alla richiesta informale di dimissioni. La volontà della premier sarebbe quella di chiudere la questione prima del fine settimana, ma non è detto che ci riesca.

A ogni modo nei corridoi di Montecitorio, mercoledì, si parlava esplicitamente del suo successore al ministero del Turismo: in pole resta il suo consigliere Gianluca Caramanna che sarà a Roma oggi, ma giovedì partirà per Madrid per partecipare alla Fiera Internazionale del Turismo. Altri due nomi che circolano sono quelli del vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, e di Marina Chiarelli, assessora al Turismo della Regione Piemonte.