Il 4 marzo comincerà il processo con rito abbreviato ai vertici delle curve di Inter e Milan. Gli imputati sono Marco Ferdico e Andrea Beretta della Nord, Luca Lucci della Sud, e tutti gli arrestati il 30 settembre nell’ambito della maxi indagine “Doppia curva” condotta da Polizia e Guardia di Finanza sui rapporti tra tifo e criminalità organizzata. Anche il fronte sportivo è però pronto a mettersi in moto per accertare eventuali illeciti compiuti dai tesserati dei due club. Il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, sta infatti prendendo visione dei verbali d’interrogatorio dei calciatori finiti al centro dell’inchiesta sui rapporti tra società calcistiche e ultras delle rispettive curve.

Nei prossimi giorni, scrive la Gazzetta dello Sport, saranno ascoltati nuovamente calciatori come Hakan Calhanoglu e Davide Calabria, ma anche Simone Inzaghi, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e il presidente Giuseppe Marotta. Già negli scorsi mesi hanno ammesso di essere entrati in contatto con alcuni capi ultras. Finita la fase delle audizioni (non è escluso che vengano sentiti dalla procura Figc anche altri tesserati dei due club). partiranno gli avvisi di conclusione indagini per annunciare i possibili deferimenti.

Cosa rischiano i giocatori da un punto di vista sportivo?

Spetterà al procuratore Chinè analizzare le posizioni dei calciatori e degli altri tesserati coinvolti. Il primo riferimento è l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Al comma 10 si legge: “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. In questo caso, il dirigente, allenatore o giocatore coinvolto rischia la squalifica o l’inibizione, oltre a una multa. Se per esempio Calhanoglu ha incontrato i capi della Curva Nord dell’Inter, peraltro dopo che la società lo aveva invitato a non farlo, rischia appunto di essere sanzionato sul piano sportivo in base all’articolo 25. Potrebbe ricevere una semplicemente multa, ma anche una serie di giornate di squalifica. Uno scenario simile riguarda anche la posizione di Calabria, capitano del Milan. Mentre il tecnico Simone Inzaghi ha avuto una telefonata con i vertici del tifo organizzato nerazzurro: l’argomento di discussione erano i biglietti per la finale di Champions League a Istanbul.