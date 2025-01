È una prima assoluta, almeno nei tempi moderni. L’Inauguration day di Donald Trump metterà insieme al Campidoglio di Washington i tre uomini più ricchi del mondo stando alla classifica di Forbes aggiornata in tempo reale: Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Ricchezza complessiva, 884 miliardi di dollari di cui 433,9 – agli attuali corsi di Borsa – per il solo fondatore di Tesla e proprietario di X.

Musk è stato come è noto grande finanziatore di Trump, spendendo per la sua campagna elettorale circa 250 milioni di dollari, e il nuovo presidente l’ha premiato con l’incarico di guidare insieme a Vivek Ramaswamy (milionario a sua volta) un nuovo “dipartimento per l’efficienza governativa” che dovrebbe tagliare con l’accetta spesa federale e dipendenti pubblici. Il numero uno di Amazon e quello di Meta hanno incontrato separatamente il tycoon a fine 2024 nella sua residenza di Mar-a-lago. Bezos ha iniziato a salire sul carro del vincitore fin da prima delle elezioni, quando ha deciso che il suo Washington Post non avrebbe bloccato un endorsement (già scritto) per Kamala Harris, Zuckerberg si è “convertito” virando a destra poco dopo.

I tre uomini bianchi che guidano la classifica non sono gli unici miliardari alla cerimonia di insediamento. All’evento sono presenti anche il numero uno di Apple Tim Cook (ricchezza personale di circa 2,2 miliardi) e l’ad di OpenAI Sam Altman (circa 1,1 miliardi). Atteso anche Scott Bessent, neo ministro del Tesoro e finora manager di hedge fund (è stato per anni partner di Soros Fund Management), Howard Lutnick, presidente e ad della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald, scelto come segretario al commercio (1,5 miliardi secondo Forbes), Doug Burgum, segretario agli Interni dopo aver fatto fortuna nell’industria dei software ed essere stato governatore del North Dakota, e Steve Witkoff, inviato per il Medio Oriente, che ha fatto fortuna con lo sviluppo immobiliare.