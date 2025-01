Si preannuncia un quarto di finale di altissimo livello quello tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo ha sconfitto Jiri Lehecka in 3 set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Per la quindicesima volta accede ai quarti finale all’Australian Open come Roger Fededer, altro mito del tennis. Ad attenderlo ci sarà dunque lo spagnolo, approdato al turno successivo della competizione dopo il ritiro per infortunio di Jack Draper. Alcaraz era in vantaggio per 7-5, 6-1 quando Draper ha smesso di giocare per problemi fisici. “Non è il modo in cui voglio vincere una partita. Sono felice di giocare un altro quarto di finale qui in Australia, ma un po’ triste per Jack”, ha detto il numero 3 al mondo.

Djokovic ha avuto la meglio sul ceco numero 24 del ranking Atp. Al tie-break, il serbo è stato infallibile. Sul parziale di 2-2 ha recuperato e firmato un passante straordinario, poi ha chiuso con un errore dell’avversario. Lehecka ha cercato di alzare il livello del suo tennis, ma alla fine è dovuto cedere alla superiorità del numero 7 al mondo nonché vincitore di ben 10 Australian Open in carriera. Record assoluto per il tennis maschile. Il serbo è apparso un po’ polemico nei confronti del pubblico, ma sempre più complice di Andy Murray che dal suo box non ha smesso di incitarlo e rilanciarlo: “Non so quanto fosse nervoso, ha la stessa faccia da poker che ho visto in tutti questi anni sul circuito – ha scherzato Djokovic in conferenza stampa – Ma lui capisce molto bene quale pressione e in quale momento io mi trovo a viverla, ed è bello ricevere questa energia da parte sua”.

La prossima sfida per Carlos Alcaraz si tratterà quindi di una rivincita della finale Olimpica di Parigi 2024, quando ad avere la meglio fu proprio il serbo che si mise al collo la medaglia d’oro a 37 anni arricchendo la sua già immensa bacheca personale. Anche Djokovic sa però cosa si provi ad essere battuti dallo spagnolo che lo brutalizzò nella finale di Wimbledon per tre set a zero nel luglio del 2024.