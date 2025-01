Il settimo lancio della Starship, il razzo di punta di SpaceX, avrebbe dovuto segnare un progresso decisivo verso il ritorno degli astronauti sulla Luna nel programma Artemis della NASA. Tuttavia, il test è fallito: il razzo è esploso nel cielo sopra Boca Chica, in Texas, pochi minuti dopo il decollo, avvenuto alle 23:37 ora italiana.

Il razzo Super Heavy, primo stadio del sistema Starship, ha funzionato senza intoppi nei primi due minuti e mezzo, spingendo il veicolo nella traiettoria prevista. Dopo la separazione, il razzo è rientrato correttamente alla base con un atterraggio controllato. Ma il secondo stadio, quello della navicella Starship, non è andato altrettanto bene. La navicella avrebbe dovuto compiere un volo di 66 minuti per un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano, ma un incendio nella capsula ha causato un’esplosione, mandando in frantumi il razzo. Secondo SpaceX, i detriti sono caduti nella zona di sicurezza prevista, ma la causa precisa dell’incidente resta ancora un mistero.

La Starship utilizzata nel test era un prototipo quasi identico al modello definitivo che sarà impiegato per le missioni lunari. Rispetto ai test precedenti, il veicolo era stato allungato fino a 123 metri, dotato di nuovi sistemi di protezione termica, un computer di guida più potente e 30 telecamere per monitorare le fasi critiche del volo. La missione prevedeva anche la simulazione del rilascio di satelliti Starlink, ma l’incidente ha impedito il completamento di questa fase.

L’esplosione rappresenta un duro colpo per SpaceX, che dovrà affrontare significativi ritardi nel programma Artemis: la NASA aveva pianificato infatti per il 2027 il primo sbarco umano sulla Luna con la Starship, preceduto da un allunaggio senza equipaggio, che ora potrebbe subire ulteriori posticipi. Oltre al fallimento tecnico, l’esplosione ha avuto ripercussioni sul traffico aereo: la Federal Aviation Administration (FAA) ha dirottato e ritardato decine di voli commerciali per evitare rischi legati alla caduta dei detriti, rassicurando, però, che non sono stati riportati feriti o danni materiali.

Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin e diretto concorrente di SpaceX, aveva inviato un messaggio di auguri a Elon Musk poche ore prima del lancio: “Buona fortuna oggi @elonmusk e a tutto il team di SpaceX”. Tuttavia, l’augurio non è bastato a evitare il disastro, anzi, in molti hanno ironizzato a riguardo. Ora gli ingegneri di SpaceX stanno analizzando i dati raccolti durante il volo per identificare le cause dell’esplosione e determinare i prossimi passi.