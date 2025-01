“Al Milan stavo bene sotto tutti i punti di vista”. Alexandre Pato è uno dei più grandi rimpianti della storia recente rossonera: i troppi infortuni hanno stroncato sul nascere una carriera che stava per esplodere. Eppure il 35enne brasiliano, che non gioca dal 2023, è rimasto nel cuore dei tifosi, come dimostra la recente visita a San Siro per i 125 anni del club. Pato ha parlato dei suoi anni al Milan durante il podcast di Gianluca Gazzoli ‘Passa dal BSMT’: anni in cui ha fatto parlare di sé anche per il gossip.

Celebre infatti resta la relazione tra l’allora attaccante e Barbara Berlusconi, figlia del defunto Silvio. “Siamo stati mesi insieme, non so come Berlusconi l’abbia scoperto ma lui era il capo e sapeva tutto, al pari di Galliani“, ha raccontato Pato. “Quando andavo a cena la sera al ristorante, la mattina dopo Galliani sapeva già tutto di cosa avessi bevuto“, ha evidenziato il brasiliano. Che su Silvio Berlusconi ha svelato anche un altro aneddoto: “Mi chiamava sempre mentre ero ne pullman a mezz’ora dall’inizio della partita”. Una volta, ha raccontato Pato, Berlusconi gli ha detto: “Stai vicino alla porta, non stare lontano, va bene puntare cinque giocatori ma stai vicino alla porta, ti sposti e tira”. Erano indicazioni contrario a quelle dell’allenatore: “Io gli rispondevo: ‘Ok ma l’allenatore cosa dirà?’ E lui diceva di non preoccuparmi poiché ci avrebbe parlato lui“.