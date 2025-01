La tensione di un match di tennis metterebbe a dura prova anche la coppia più pacifica del mondo. Era quasi inevitabile quello che è successo alla Kia Arena di Melbourne, durante il match di terzo turno degli Australian Open tra Paula Badosa e Marta Kostyuk. A sostenere la spagnola in tribuna c’è il fidanzato e tennista greco Stefanos Tsitsipas, già eliminato dal torneo maschile. E i due sono stati protagonisti della più classica lite di coppia, che però è avvenuta in diretta davanti agli spettatori e alle telecamere di mezzo mondo. Tsitsipas stava provando a calmare la sua dolce metà durante un momento di difficoltà, ma ha ovviamente ottenuto l’effetto contrario: Badosa si è arrabbiata ancora di più. In qualche modo però ha funzionato, visto che la spagnola alla fine ha battuto Kostyuk al terzo set.

L’episodio è avvenuto nel secondo parziale, quando la spagnola (che aveva vinto il primo) era sotto 5 a 0. Al cambio di campo, Badosa ha rivolto lo sguardo verso il suo angolo, dove appunto sedeva anche Tsitsipas. La tennista ha iniziato a lamentare difficoltà dovute al vento ed era comprensibilmente nervosa. Il fidanzato greco, come si intuisce dal labiale, ha più volte pronunciato la parola “calm“, mimando il concetto anche con le mani. Badosa ha reagito male, facendo un gesto eloquente con la racchetta, come a dire: “Vuoi venire tu a giocare?”. Tsitsipas ha abbozzato un sorriso. Poi Badosa è tornata in campo e si è ripresa, vincendo appunto il terzo set. A fine gara ha difeso il suo fidanzato: “Arrabbiata con Stef? No, stavo litigando col mio allenatore, lui mi ha sostenuta sempre“.