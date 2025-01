Il nuovo numero di Millenium arriva anche in libreria, su Amazon e sui principali store online. Da venerdì 17 gennaio ci sono dunque nuove opportunità per acquistare il mensile diretto da Peter Gomez (qui il video di presentazione del numero), che per la prima volta esce a gennaio e lo fa con uno speciale fotografico dedicato alle guerre del presente e del passato, con un titolo-appello eloquente: “Fatela finita. 1945-1975-2025: ottant’anni di guerre e pace attraverso le immagini”. Il numero si apre con il discorso integrale, tradotto in italiano, tenuto all’Onu il 26 novembre dalla pediatra statunitense-giordana Tanya Haj-Hassan, una denuncia lucida e commovente delle atrocità quotidiana a Gaza, dove la dottoressa opera come volontaria in ospedale.

Tanti reportage d’autore mostrano i conflitti a Gaza e in Ucraina, con gli scatti di due vincitori del World Press Photo: Mohammed Salam e Julia Kochetova. Sulla guerra del Vietnam, conclusa nel 1975 con la fuga degli americani da Saigon, Millennium propone gli scatti eccezionali di Doan Cong Tinh, Hua Kiem e Mai Nam, che al seguito delle truppe comuniste mostrano un punto di vista radicalmente diverso dall’iconografia corrente.

All’interno anche 8 pagine di mappe speciali: la guerra degli eserciti da una parte, ma anche – allo specchio – l’“altra guerra”, quella combattuta dagli operatori umanitari e dalle Ong a fianco delle vittime. E un’intervista a Dacia Maraini sull’incubo del ritorno della bomba atomica, lei che il giorno di Hiroshima aveva quasi 9 anni e si trovava con la sua famiglia in Giappone, nel campo di prigionia di Nagoya.

A chiudere, due portfolio: quello di un inedito e giovane Umberto Pizzi dedicato ai campi di addestramento per ragazzini-soldato di Al-Fatah, e l’altro del grande Robert Capa, dalla guerra di Spagna al D-Day.

Intanto sono sono ancora in vendita su Amazon e sui principali store online i numeri dedicati a L’invasione degli ultra-cibi, “I predatori dell’arte“ e a “I Padroni del mondo”.

Oltre che su Amazon, Millennium è disponibile sui principali store online come Mondadori, Ibs, Hoepli, Libreria universitaria.

Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da ottobre Millennium ha cambiato anche la distribuzione, ed è presente anche sugli scaffali di numerose librerie (trova qui quella più comoda per te). Naturalmente il mensile continua a essere venduto in edicole selezionate (trova qui quella più comoda per te).

Un’altra opzione, molto conveniente, è l’abbonamento, cartaceo o digitale, che garantisce anche l’accesso a tutti i contenuti del nuovo sito mensilemillennium.it.