Si erano appartati nel parcheggio di un supermercato in via Valtellina, a Milano, dopo un venerdì sera nella discoteca Alcatraz che dista poche decine di metri. Lì sono stati “puntati” da un gruppo di “10-12” uomini di origine nordafricana, che hanno tentato di rapinarli. Di fronte alla resistenza della ragazza, uno di loro ha poi iniziato a palpeggiarla nelle parti intime.

Per l’accusa di tentata rapina e violenza sessuale è stato arrestato in flagranza un 36enne egiziano, come riportano il Corriere della sera e l’edizione locale di Repubblica. Le vittime sono una studentessa 19enne pugliese e il suo fidanzato, un 21enne siciliano che hanno ricostruito quanto accaduto nel parcheggio del supermercato,dove si era registrata un’altra violenza appena undici mesi fa.

Quando i due hanno capito di essere accerchiati – il gruppo, stando alla denuncia, voleva derubare il cellulare e il portafoglio del 21enne, oltre alla borsa della 19enne – è intervenuta la security dell’Alcatraz, cercando di bloccare uno degli aggressori: nelle vicinanze c’era una pattuglia di carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a fermarlo.

Una volta ascoltata la coppia, si legge nel verbale riportato dal Corriere, i militari hanno avuto la conferma “al cento per cento” che l’uomo, residente nella Bergamasca, era “l’autore della violenza subita” dalla 19enne. L’arrestato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e si trova nel penitenziario milanese di San Vittore, mentre proseguono le indagini per identificare il resto degli appartenenti al gruppo anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.