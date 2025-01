Lo scacchista padovano Federico Manca è ricoverato in un ospedale di Budapest, in Ungheria: le sue condizioni sono gravissime. L’uomo era stato colto da un infarto lo scorso 24 dicembre. Le condizioni del 56enne sono molto complicate e gli amici si stavano organizzando per riportarlo in Italia. Dei costi per il trasporto, anche sfruttando le leggi ungheresi, se ne sarebbe occupata la moglie, ma sfortunatamente nelle ultime ore la situazione è peggiorata: “Tramite il tribunale del malato avevamo ottenuto il trasferimento in Italia, ma le sue condizioni sono peggiorate in maniera drastica e oggi non è più trasferibile. In ogni caso non servono collette, perché il trasporto avrebbe comportato un costo di 1500 euro che sarebbe stato comunque sostenuto dalla moglie“, hanno dichiarato dei membri del suo circolo scacchistico padovano . “Lui è sposato con un’ungherese che conobbe mentre era in Erasmus e con cui ha fatto una figlia”. I conoscenti si sono poi lamentati dei ritardi nei soccorsi, a detta loro davvero troppo tardivi: “Lo hanno soccorso in ritardo, il cervello ha subito danni tremendi ed è finito in coma“.

Federico Manca è il Maestro internazionale di scacchi dal 1990. Ha iniziato a giocarci quando aveva 8 anni per merito dei suoi fratelli che gli hanno trasmesso la passione questo sport. A soli 14 anni è diventato Candidato Maestro d’Italia ed è riuscito a guadagnarsi la prima nomina di Maestro nel 1986. Una carriera piena di successi e di vittorie, mantenendo sempre l’umiltà che lo contraddistingue. “Gli scacchi – aveva detto in un’intervista al Gazzettino nel 2022 – sono un gioco estremamente complesso, anche se fondamentalmente facile da imparare perché non ci sono tante regole. Puoi studiare tutta la vita e hai sempre l’idea di non aver raggiunto la perfezione, questa è la cosa bella, è un gioco infinito. È una delle cose che mi appassiona di più”.