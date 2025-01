In attesa della presentazione delle monoposto per il Mondiale di Formula 1 2025, come da tradizione in questo periodo dell’anno ognuno dei 10 team tengono al massimo i livelli di riservatezza e attenzione affinché nessun dettaglio della nuova macchina trapeli all’esterno. Flavio Briatore, attuale numero uno dell’Alpine, ha però pubblicato sui propri profili social delle foto e video (poi rimossi) con estratti della riunione tenutasi nel quartier generale dell’Alpine. Così facendo, sono finite online le foto che sembrano spoilerare l’aspetto estetico delle monoposto con cui Pierre Gasly e il suo nuovo compagno di squadra Jack Doohan correranno la prossima stagione di Formula 1.

L’aspetto della nuova monoposto doveva rimanere segreto fino alla presentazione collettiva organizzata dalla F1 a Londra per il prossimo 18 febbraio. Logicamente non si sa se si tratta della soluzione definitiva o di bozze provvisorie, ma stando alle immagini spoilerate da Flavio Briatore sembra che la nuova Alpine F1 2025 mantenga gli stessi colori utilizzati lo scorso anno (cioè il blu e il rosa), ma con una diversa distribuzione. Sulle foto presenti sul tavolo durante la riunione marketing ripresa dal video pubblicato sui social dal 74enne, infatti tutta la parte anteriore della vettura è principalmente rosa mentre il blu è presente esclusivamente nelle pance e nella cosiddetta ‘zona Coca-Cola’.