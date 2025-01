L’ex allenatore della Lazio e c.t dell’Inghilterra Sven-Goran Eriksson, morto lo scorso 26 agosto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia, ha accumulato un debito vicino alla cifra di 10 milioni di euro. Secondo i media svedesi, la sua proprietà a Sunne (nella contea di Värmland) chiamata Björkefors Manor è stata messa in vendita dai suoi figli per cercare di sanare parte delle passività.

L’abitazione vale 2 milioni di euro. Una cifra che non può sanare il debito che grava sulla famiglia. Ma dove nasce questa pesante problematica economica? Le difficoltà finanziarie di Eriksson sono attribuite a una truffa orchestrata nei primi anni 2000 dal suo ex consulente finanziario, Samir Khan, che lo ha convinto a effettuare investimenti fallimentari, tra cui l’acquisto di quasi 100 appartamenti a Southsea, nell’Hampshire: “Probabilmente Samir Khan è l’unica persona sulla Terra che odio. Non sono un tipo che ha molti nemici, ma mi sento deluso e arrabbiato perché mi sono fidato di quest’uomo per molti, molti anni. Gli ho dato troppa libertà”, aveva dichiarato in passato lo svedese dopo aver concluso il rapporto con l’ex consulente nel 2007 per poi denunciarlo.

Nonostante una sentenza a suo favore, Eriksson non è mai riuscito a recuperare i fondi persi perché Khan dichiarò bancarotta. La sua scomparsa ha lasciato un’eredità complessa, con i famigliari impegnati a risolvere delicate questioni economiche, tra le quali i circa 9 milioni di euro di debiti con l’HM Revenue & Customs, l’equivalente dell’Agenzia delle Entrate del Regno Unito. In una delle sue ultime interviste datata 2017, l’ex allenatore disse al The Guardian: “Non sono mai stato interessato ai soldi, non me ne sono mai preso cura e mi sono fidato delle persone che lo facevano per me. Sono stato stupido a non controllare dove andavano a finire i soldi. L’ho capito quando non ne avevo più. Non so ancora cosa ho in banca”.