Durante la partita di NFL tra Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, il wide receiver A.J. Brown è stato ripreso in panchina mentre leggeva il libro “Inner Excellence” di Jim Murphy. Questo gesto ha suscitato molta curiosità tra i tifosi che hanno cominciato ad acquistarlo facendolo salire al primo posto nella classifica dei best seller di Amazon America, in una rapida scalata partita dalla posizione 523.497. In pratica, un libro sconosciuto è diventato il più venduto sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Brown ha spiegato che leggere questo libro fa parte della sua routine pre-partita per mantenere la concentrazione e la calma mentale. Ha dichiarato: “Mi dà un senso di pace. È un libro che porto a ogni partita. I miei compagni lo chiamano ‘la ricetta’. Non è la prima volta che lo leggo durante una partita; è solo la prima volta che le telecamere mi hanno ripreso”. Il libro “Inner Excellence” si concentra sul raggiungimento delle massime prestazioni attraverso la chiarezza mentale e l’impegno. L’autore, Jim Murphy, ex giocatore professionista di baseball e ora coach di performance, è rimasto sorpreso dall’improvviso aumento di popolarità del suo libro: “Non me lo aspettavo, è stato un vero regalo “.

Nonostante alcune speculazioni sul fatto che la lettura in panchina potesse essere sintomo di una frustrazione per il limitato coinvolgimento nel gioco, l’allenatore degli Eagles, Nick Sirianni, ha difeso Brown, definendo queste critiche “pigre” e lodando il carattere e la dedizione del giocatore. Sirianni ha sottolineato l’importanza della pace mentale per le prestazioni in campo e ha incoraggiato i giocatori a seguire pratiche che li aiutino a mantenere la concentrazione. L’episodio ha anche generato interesse tra i tifosi degli Eagles, alcuni dei quali hanno scherzato sull’idea di leggere il libro durante il Super Bowl, evidenziando l’impatto culturale dell’episodio.