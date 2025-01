Era stato trovato a terra in gravi condizioni davanti all’hotel Swisse di Roccaraso, in concomitanza con l’inizio della due giorni organizzata da Forza Italia “Azzurri in vetta”, iniziata sabato a Rivisondoli e in programma domenica a Roccaraso. Era stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è un giovane militante di Forza Italia di Latina, il 25enne Luca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il giovane alloggiava nell’albergo in cui sono ospitati anche i big della politica nazionale per partecipare alla kermesse. Poco prima del ritrovamento, il ragazzo aveva affidato ai social alcuni messaggi di addio rivolti sia alla nonna, sia alla famiglia, sia allo stesso Tajani e la comunità azzurra.

Giunta la tragica notizia Antonio Tajani ha deciso di annullare la convention del partito: “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”, ha detto il vicepremier dal palco di Rivisondoli: “Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal partito. “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari”, ha dichiarato, in una nota, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. “Una perdita che ci colpisce nel profondo, perché non è solo un lutto per la nostra comunità politica, ma per l’intera comunità”, sono le parole del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. “La sua perdita, così improvvisa e drammatica, mi lascia atterrita e senza parole. Il mio pensiero, la mia vicinanza e un affettuoso abbraccio va alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”, ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati. “La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano: un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un vero punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia e per tanti amici e colleghi”, ha aggiunto Orlando Angelo Tripodi, esponente azzurro di Latina e consigliere regionale. Vicinanza ad Antonio Tajani e alla famiglia del giovane Luca “drammatico lutto che li ha colpiti” è stata espressa anche dal presidente dei senatori dem Francesco Boccia: “Le senatrici e i senatori del Pd partecipano sentitamente al dolore di tutta la comunità di Forza Italia”, ha concluso.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).