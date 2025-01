La favola Leicester durò appena due anni. Prima, nel 2016, la straordinaria conquista della Premier League da parte della squadra guidata da Claudio Ranieri, ancora oggi la più grande sorpresa della storia del pallone nel nuovo millennio. Poi, nel 2018, il terribile schianto in elicottero dell’allora proprietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, miliardario tailandese che aveva reso possibile quel miracolo. Quel terribile incidente – morirono in tutto 5 persone – sconvolse l’intera Premier League e spezzò definitivamente l’incantesimo delle Foxes. Oggi, la famiglia Srivaddhanaprabha, che è ancora proprietaria del club, ha presentato una richiesta di risarcimento record da 2,15 miliardi di sterline (2,5 miliardi di euro) contro Leonardo Spa, la società italiana a controllo pubblico che ha realizzato l’elicottero AgustaWestland AW169 su cui viaggiava l’ex patron del Leicester.

Come riporta il quotidiano online inglese The Independent, la famiglia tailandese ha presentato la richiesta di risarcimento per mancato guadagno e per altri danni: la cifra rappresenta la più grande mai chiesta nella storia dell’Inghilterra per un incidente mortale. La società Leonardo, contatta via mail dalla testata londinese, non ha risposto a una richiesta di commento.

L’incidente del 2018

Srivaddhanaprabha aveva appena assistito alla sfida di Premier League al King Power Stadium tra il suo Leicester City e il West Ham prima di salire a bordo del suo elicottero Leonardo AW169. Il velivolo era guidato dal pilota Swaffer, mentre insieme al tycoon tailendese c’erano la compagna Izabela Roza Lechowicz e due membri dello staff. L’elicottero decollò per 130 metri, prima di avvitarsi su stesso e schiantarsi al suolo. Quattro delle cinque vittime non morirono sul colpo, ma per via delle fiamme che avvolsero il mezzo a causa di una perdita di carburante.

Il report dell’autorità inglese

Il 6 settembre 2023 è stato reso pubblico il report realizzato dall’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), agenzia indipendente responsabile delle indagini su incidenti agli aerei civili in Gran Bretagna. Secondo la conclusione dell’AAIB, l’incidente è stato causato da “un guasto catastrofico” al rotore di coda dell’elicottero Leonardo AW169. Stando al rapporto, l’origine del guasto è stata individuata nel grippaggio di un cuscinetto duplex essenziale. L’AAIB ha concluso che il pilota ha “eseguito le azioni più appropriate” per provare a evitare lo schianto e mitigare l’impatto, mentre ha imputato a Leonardo alcune carenze. Come sottolinea The Independent, però, Leonardo ha dichiarato che i suoi elicotteri AW169 sono rimasti sicuri da pilotare e l’AAIB ha concluso che sono stati rispettati tutti i requisiti normativi nella progettazione e nella produzione del velivolo AgustaWestland AW169.