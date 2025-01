Joe Biden non verrà in Italia per seguire la crisi causata dagli incendi che assediano Los Angeles. Il presidente degli Stati Uniti ha cancellato il suo viaggio previsto a Roma, dove avrebbe incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnato a combattere gli incendi senza precedenti che hanno devastato l’area della California, il presidente Biden ha deciso di annullare il suo prossimo viaggio in Italia”, ha reso noto la Casa Bianca.

Los Angeles rimane stretta nella morsa del fuoco. Le autorità hanno ordinato agli abitanti di Hollywood di evacuare la zona, dopo che è scoppiato un nuovo rogo a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard. “Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L’area è legalmente chiusa al pubblico”, ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco, pubblicando una mappa che mostra alcune sezioni del famoso quartiere del cinema. Oltre 130.000 le persone sottoposte a ordini di evacuazione, emessi per Laurel Canyon Boulevard a ovest, fino a Mulholland Drive a nord, alla 101 Freeway a est e a Hollywood Boulevard a sud. Gli ordini di evacuazione sono stati estesi anche alla città costiera di Santa Monica.

Un altro incendio è scoppiato in serata anche nel vicino quartiere di Studio City. Circa 1.500 edifici sono stati distrutti. Al momento il bilancio è di 5 vittime, ma si teme che il numero possa crescere. Los Angeles è stata spazzata da “venti della forza di un uragano combinati con condizioni di estrema siccità”, ha dichiarato il sindaco Karen Bass durante una conferenza stampa ieri sera per spiegare la causa degli incendi.

Fra le persone le cui case sono rimaste distrutte ci sono diverse star. Hanno perso la casa Paris Hilton e l’attore Billy Crystal, come pure James Woods e la cantante Mandy Moore. Paris Hilton ha postato su Instagram un video in cui si vedono le immagini della sua casa distrutta a Malibu. “In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”, ha detto la star, riferendosi ai suoi figli piccoli. L’attore di Harry ti presento Sally, Billy Crystal, e la moglie Janice, hanno perso nell’incendio di Palisades la casa in cui vivevano da 45 anni: “Abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via”, hanno scritto i Crystal nel comunicato. Fra le star che hanno casa nell’area ci sono Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg.

“Nessun italiano è rimasto ferito o coinvolto in situazioni gravi per l’incolumità fisica”, ha fatto sapere la Console generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. “Abbiamo notizie di nostri concittadini che hanno perso la casa, danneggiata o distrutta dalle fiamme, o che sono stati evacuati, ma nessuno ci risulta ferito”. Il consolato è al momento chiuso “per garantire l’incolumità dei dipendenti e anche perché si trova vicino alla zona con avviso di evacuazione nel comune di Santa Monica”, spiega la Console. Gli appuntamenti fissati verranno spostati alla prossima settimana.