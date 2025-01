Nuovo capitolo della telenovela targata Mauro Icardi e Wanda Nara, tra frecciatine e denunce di violenza e molestie da ambedue le parti. Un paio di giorni fa, la showgirl argentina aveva annunciato sui social di essersi lasciata con il fidanzato L-Gante a causa della “mia situazione giudiziaria complessa e dolorosa”. A provocare la rottura, dunque, potrebbe essere stato l’annoso divorzio tra Wanda e Mauro Icardi. Questa mattina, l’ex capitano dell’Inter ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui racconta la sua versione dei fatti. Un specie di flusso di coscienza, quasi delirante. Icardi continua a far parlare il gossip, mentre è ancora fermo per infortunio dopo la rottura dei legamenti di crociato e menisco. Il suo ritorno in campo con la maglia del Galatasaray però è ancora avvolto nel mistero.

“Non è nel mio stile divulgare informazioni riguardo alle mie figlie, ma sono costretto a rispondere a tutte le crudeli bugie che dice la loro madre per non confermare col mio silenzio le sue perverse falsità”. Comincia con questa premessa il lungo messaggio di Icardi che poi parte all’attacco: “Sono stato buttato fuori dal mio stesso appartamento con una falsa denuncia di violenza“. L’argentino prosegue dicendo “poche ore dopo essere stato operato per un’infortunio al ginocchio la polizia ha fatto un blitz a casa mia a causa di un’altra falsa denuncia di violenza e possesso di armi, ma non hanno trovato nulla: non avevo armi e non ho fatto del male a nessuno”. Il calciatore rincara la dose svelando un retroscena: “Il 25 dicembre Wanda ​​dovette portare via le sue figlie perché il tribunale lo ordinò: dovevano trascorrere il Natale con il padre e il Capodanno con la madre. Tuttavia, la signora andò a Punta del Este senza di loro, sostenendo che non aveva 10.000.000 pesos. Eppure aveva i soldi per l’aereo privato, per non parlare del fatto che giorni prima avevo depositato 10.000 dollari sul suo conto italiano. Ha lasciato le sue figlie lì con la valigia in mano”. Icardi poi sottolinea: “Non parlo mai male alle mie figlie della loro madre. Né dico loro che ha deciso di distruggere la nostra famiglia per la persona che è stata la sua amante per 3 anni. È per lui che si è stabilita in Argentina per 2 anni quando le ragazze frequentavano la scuola in Turchia!”. L’argentino ha poi concluso: “Nel tentativo di ridicolizzarmi, Wanda non si preoccupa del danno che arrecano ai suoi figli quando la sua sessualità diventa virale e i bambini devono guardare i loro amici con la vergogna sul volto. Mi fa male l’anima sapere che vengono manipolati psicologicamente dalla madre. Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, la verità trionferà”.