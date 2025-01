Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito una remota regione dell’Himalaya in Tibet nella notte tra lunedì e martedì, al confine tra Cina e Nepal. Le scosse si avvertite anche nella vicina capitale del Nepal, Kathmandu e nello stato indiano settentrionale del Bihar. I morti, ma il bilancio è provvisorio, sono almeno 53, e 62 i feriti.

L’epicentro del sisma, in una regione storicamente molto attiva, è stato a circa 75 chilometri a nord-est del Monte Everest, a cavallo del confine, a un’altitudine di crica 4200 metri sul livello del mare. Intorno all’epicentro ci sono alcuni villaggi di piccole dimensioni, ma la scossa ha investito anche la seconda città del Tibet, Shigatse, a 23 km dall’epicentro, la capitale Lhasa, a 380 km dall’epicentro, e le comunità intorno a Lobuche, nella regione di Namche, la più vicina all’Everest del Nepal.

L’agenzia di stampa Xinhua, la prima a dare la notizia, ha riferito che sono coinvolte le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo nella contea di Dingri. Nelle tre ore successive alla scossa di magnitudo 7.1 sono state registrate circa 50 scosse di assestamento. L’area panoramica del Monte Everest sul versante cinese è stata chiusa dopo il sisma. Secondo i numeri forniti dalle autorità cinesi, almeno 1.500 vigili del fuoco e soccorritori sono stati dispiegati sul posto per la ricerca dei dispersi, tra cui anche 200 militari. Le case danneggiate sono almeno 1000, i video trasmessi dall’emittente statale di Pechino Cctv mostrano i soccorritori vestiti di arancione che si arrampicano sulle pile di detriti.

Nella regione dell’Everest, dove si scontrano la placca indiana e la placca euroasiatica, i terremoti sono molto frequenti. Ma il sisma di lunedì notte è stato il più potente registrato in un raggio di 200 chilometri negli ultimi cinque anni. Secondo lo US Geological Survey negli ultimi 100 anni in quell’area ci sono stati almeno 10 terremoti di magnitudo 6.

Nel 2015, circa 9mila persone sono morte e più di 22mila sono rimaste ferite quando un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito il Nepal, distruggendo più di mezzo milione di case. Alcune scosse sono state avvertite nello stato di Bihar in India, ma non sono stati segnalati feriti.