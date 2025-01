I campi da tennis sono ormai un lontano ricordo, nonostante qualche appassionato nei commenti ai suoi post stia ancora sognando un ritorno. Camila Giorgi ormai è una influencer, anche se nella didascalia su Instagram compare ancora la scritta “Atleta“. Ma l’azzurra capace di vincere un Master 1000 e altri tre titoli Wta ha smesso definitivamente con la racchetta: l’ultima apparizione ufficiale risale a marzo 2024 (Miami), poi a maggio è arrivata la notizia del suo ritiro, senza nessun annuncio ufficiale e con un alone di mistero. Poi a ottobre aveva rotto il silenzio, confessando in un’intervista a Verissimo la sua verità: “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista”.

Che Camila Giorgi fosse davvero stufa del tennis lo si capisce chiaramente guardando come racconta la sua nuova vita su Instagram. Non c’è nessuno spazio per la racchetta e per quel gioco che per anni è stata la sua vita. Già da giocatrice, d’altronde, Giorgi aveva mostrato chiaramente come il suo grande amore fosse la moda. Una passione fatta sua grazie alla madre Claudia Fullone, stilista personale della figlia. Camila Giorgi a settembre del 2021 cura ufficialmente il suo brand di moda Giomila che esisteva già da vent’anni. Il nome del marchio è la crasi dell’inizio del suo cognome con la fine del suo nome. La tennista ha cominciato a indossare i completi Giomila fin dall’inizio della sua carriera agonistica e negli ultimi anni i post sul suo account dedicati al brand erano diventati la stragrande maggioranza.

Ora però che il tennis non c’è più nella sua vita, Giorgi si deve reinventare anche da influencer. Imprenditrice digitale, come si ama dire oggi, che accanto ai post sul suo marchio alterna anche altre sponsorizzazioni di brand di vestiti, di make up e non solo. Giorgi di recente ha passato alcune settimane a Milano, mentre nel periodo delle feste di Natale è stata in Argentina, a Buenos Aires. Proprio prima di Natale si è improvvista anche food-influencer, pubblicando un reel di una ricetta da lei preparata: un “rotolo di fragole e mirtilli“. Non esattamente una grande ricetta, ma il video è stato un successo: ha superato il milione di visualizzazioni. Insomma, Giorgi tira dritta per la sua nuova strada, lontana dal tennis. “Non vivere a metà, commetti errori”, il suo motto pubblicato in un recente post.