Una ondata di freddo sta per colpire l’Italia, con un drastico calo delle temperature che potrebbe arrivare a meno 8-10°C rispetto ai valori attuali. Tuttavia, prima che il gelo si impadronisca del Paese, ci sarà ancora qualche giorno di clima relativamente mite. Questo clima, come riporta Rai News, è dovuto a un profondo vortice ciclonico posizionato nei pressi del Regno Unito, il quale, nella prima metà della settimana, spingerà verso la Penisola Iberica e l’Italia correnti calde di Scirocco provenienti dal Nord Africa. Questi venti manterranno le temperature superiori alla media stagionale, specialmente al Sud e in parte del Centro.

Mentre l’Italia ha ancora qualche giorno di clima mite, gran parte dell’Europa è già al freddo. A Londra, una forte nevicata ha paralizzato la città, causando disagi nei trasporti e la cancellazione di voli negli aeroporti di Manchester e Liverpool. Il Met Office ha diramato allerte per neve e gelo, soprattutto nelle Midlands e in Galles. Anche la Francia non è stata risparmiata: Parigi e le regioni settentrionali hanno registrato un brusco calo delle temperature, con massime intorno ai 5°C e nevicate previste su gran parte del nord. In Germania, l’aeroporto di Francoforte ha dovuto cancellare oltre 120 voli a causa delle condizioni meteorologiche avverse, mentre Berlino è avvolta dal gelo. In Scandinavia, Oslo e altre città registrano significativi accumuli nevosi, e in Svezia le temperature sono precipitate sotto lo zero.

Oltre oceano, un gelo eccezionale ha colpito gli Stati Uniti. il Midwest e la costa orientale degli Stati Uniti sono sotto assedio da un’ondata di gelo polare. Questo fenomeno, alimentato dal vortice polare, sta portando nevicate record e temperature estreme, colpendo oltre 60 milioni di persone. Gli Stati di Kentucky, Virginia, Mississippi e Florida, meno abituati a tali condizioni, hanno dichiarato lo stato di emergenza.