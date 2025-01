Una donna è morta e una è ferita, in condizioni gravissime, dopo essere precipitate dal quarto piano nell’androne di un palazzo durante la mattinata del 7 gennaio. La tragedia è avvenuta a Genova, in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena. Sul posto il 118 e la polizia. Dalle prime informazioni le due donne sono risultate essere sorelle, di 32 e 35 anni, di origini albanesi. A perdere la vita è stata la più giovane delle due.

La 35enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivata in condizioni gravissime ed è stata ricoverata in rianimazione. Gli accertamenti sono stati affidati alla Squadra Mobile che dovrà chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se la sorella più grande sia intervenuta nel tentativo di salvare la più piccola.

Al momento nella vicenda è stato escluso l’intervento di terzi. Accertamenti sono in corso rispetto alla presenza di eventuali messaggi lasciati prima del gesto. Verranno ascoltati anche alcuni testimoni che hanno assistito all’accaduto. In casa erano presenti i figli di una delle due donne. Proprio la gestione dei piccoli potrebbe essere alla base del gesto.

La donna avrebbe temuto di poter perdere la custodia dei bambini, quattro in totale tra i 3 e i 9 anni. La tragedia arriva infatti a pochi giorni da quando era stata fissata la prossima udienza per l’affidamento dei figli. La 32enne era da tempo separata dal marito, ed era stata vittima di maltrattamenti per lungo tempo. L’uomo era stato anche condannato a 4 mesi, assolto invece da una seconda accusa.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).