A Cameron Norrie è andata bene, perché applicando severamente il regolamento avrebbe meritato la squalifica. Il tennista britannico ha lanciato la sua racchetta e colpito una spettatrice (involontariamente) durante il suo match d’esordio all’Atp di Auckland, giocato martedì notte e perso da Norrie in due set contro l’argentino Facundo Díaz Acosta (6-2, 6-3). Il giudice di sedia ha scelto di punire Norrie solamente con un “warning“, anche perché la spettatrice non ha subito conseguenze e ha reagito con un sorriso di fronte alle scuse di Norrie. In altre occasioni però il regolamento è stato applicato diversamente. Celebre il caso di Novak Djokovic, squalificato dagli US Open 2020 dopo aver colpito involontariamente un giudice di linea con una pallina.

Norrie è alle prese con una crisi di risultati, lui che nel 2022 è stato anche numero 8 al mondo. La situazione e la frustrazione per l’ennesima partita negativa non giustificano però il lancio della racchetta. E lo stesso Norrie a fine partita lo ha ammesso: “Non volevo, ma non è comunque l’ideale farlo e non ho mai fatto niente del genere“, ha detto il britannico dopo la partita. “La spettatrice ha riso e io le ho solo detto: ‘Scusa, non volevo farlo’, e lei ha detto: ‘Sì, sto bene'”. Insomma, Norrie chiarisce che tutto è finito bene, ma non per questo si autoassolve: “Come abbiamo visto con altri giocatori, puoi facilmente perdere la partita se colpisci lo spettatore nel posto sbagliato o se non sta guardando. Non volevo farlo e non è da me fare una cosa del genere. Mi sono scusato molto rapidamente e voglio scusarmi in generale”. “Non sono contento di come mi sono comportato”, ha concluso Norrie, visibilmente triste e scosso per il suo comportamento.