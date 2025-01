Il Csd (Consiglio Superiore dello Sport spagnolo) ha ricevuto l’appello del Barcellona per il caso riguardante il tesseramento di Dani Olmo. Prima di Capodanno, il tribunale ha rigettato la misura cautelare del club, mentre i ricavi extra trovati da Laporta non sono arrivati in tempo. Il termine del 31 era perentorio ed è scaduto: la licenza non è stata rinnovata e le regole prevedono che non ne può essere concessa una nuova per lo stesso giocatore con lo stesso club. Per Liga e Federazione Dani Olmo è fuori. Secondo Mundo Deportivo, in mattinata è giunta la lettera del Barça per ottenere la misura precauzionale in quanto ultima strada sportiva rimasta per poter registrare nuovamente Dani Olmo come giocatore blaugrana. Una decisione che è ora nelle mani del segretario di Stato per lo Sport e presidente del Csd, José Manuel Rodríguez Uribes.

I servizi legali del Consiglio Superiore dello Sport inizieranno presto a studiarlo. Un ricorso che, se il Csd lo ritenesse necessario, può richiedere all’altra parte di fornire tutta la documentazione. In questo caso, LaLiga e RFEF, in quanto istituzioni che hanno adottato congiuntamente la decisione in conformità con l’accordo di coordinamento tra le due. Un ricorso che, ai sensi degli articoli 121 e 122 del procedimento amministrativo comune delle pubbliche amministrazioni, è “un documento di natura amministrativa, ordinaria e imperativa in virtù del quale si intende che un organo amministrativo riveda un atto emesso da un organo gerarchicamente dipendente da esso, confermandone la conformità alla legge o, al contrario, dovrebbe essere revocato”. Una volta che l’ente governativo avrà studiato tutta la documentazione, preparerà il documento sull’accettazione o il rifiuto dello stesso. Una lettera che sarà trasferita a José Manuel Rodríguez Uribes, che sarà colui che prenderà la decisione finale. Una scelta per la quale il Consiglio ha fino a tre mesi per deliberare, ma lavorerà per dare una risposta il prima possibile vista l’urgenza che il Barça richiede. È quasi escluso che domani ci possa essere una soluzione prima della semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Athletic Club. Resta da capire se ci sarà una risoluzione per un’ipotetica finale di domenica prossima. In caso contrario, la misura cautelare sarà sottoposta al tribunale ordinario.