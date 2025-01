Lionel Messi, leggenda del calcio mondiale e attuale capitano dell’Inter Miami, ha ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti civili degli Stati Uniti, la Medal of Freedom. Il premio, conferito dal presidente Joe Biden, celebra personalità che hanno offerto contributi esemplari alla società in ambiti quali prosperità, pace e valori umanitari. Tuttavia, il campione argentino non ha partecipato alla cerimonia di premiazione alla Casa Bianca, lasciando spazio a interpretazioni e polemiche.

La motivazione della Medal of Freedom per Messi va oltre il campo da gioco: attraverso la Leo Messi Foundation, l’argentino sostiene da tempo programmi di assistenza sanitaria e istruzione per i bambini di tutto il mondo. Inoltre, è noto il suo impegno come ambasciatore Unicef. Messi è diventato il primo calciatore maschio e il primo argentino a ricevere la Medal of Freedom. Nonostante questo, non si è presentato all’evento, ufficialmente a causa di impegni precedentemente assunti, come spiegato in un comunicato dell’Inter Miami CF.

“Leo è profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento ed è un privilegio per lui essere incluso tra i premiati. Tuttavia, a causa di un conflitto di programmazione, non ha potuto partecipare alla cerimonia,” si legge nella nota del club. L’argentino ha comunque ringraziato la Casa Bianca e si è augurato di poter essere presente in futuro. Tra gli altri premiati spiccano nomi illustri come Magic Johnson, icona del basket, il cantante Bono degli U2, e attori del calibro di Denzel Washington e Michael J. Fox. Una lista che celebra eccellenze di diversi settori, ma che ha visto l’assenza di Messi pesare sull’evento.