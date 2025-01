Luis Suarez, fenomenale attaccante ex Liverpool e Barcellona, è stato protagonista di un clamoroso salvataggio in Uruguay. Il suo intervento è risultato decisivo, infatti, per impedire il suicidio di un uomo di 49 anni.

Il centravanti, oggi all’Inter Miami insieme a Leo Messi, si trova attualmente in vacanza nel suo paese a Solymar, vicino a Ciudad de la Costa, dove possiede una casa. Sabato 4 gennaio è stato contattato dalla polizia e da un gruppo di psicologi per cercare di convincere questa persona (che si trovava in zona) a non impiccarsi a un albero dove si era arrampicato. Suarez non si è tirato indietro, presentandosi sul luogo isolato, pieno di dune, ai piedi di un albero alto 6 metri su cui l’uomo si era arrampicato venerdì sera.

Quasi 20 ore dopo, sabato pomeriggio, l’uomo si è convinto a scendere. Il 49enne si era messo una corda al collo chiedendo che fosse rintracciata la sua fidanzata affinché lo raggiungesse sul posto. Suarez si è presentato con un membro dell’ONG Estudios en Psicología Social. “Luis si è avvicinato e quello che abbiamo fatto, in quel momento di tensione, è stato cercare di parlare in modo empatico in modo che l’uomo non prolungasse la sua azione, anche se era qui a lottare per la sua vita da ieri”, ha spiega Andrea, membro dell’organizzazione. L’ex Barcellona, dopo un lungo colloquio, è quindi riuscito nell’intento di tranquillizzarlo e verso le 17:30 l’uomo ha finalmente deciso di scendere.