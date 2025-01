Forrest Gump era riuscito a correre in giro per l’America in un “tour” che durò oltre tre anni. La belga Hilde Dosogne non ci è riuscita, ma la sua impresa resta comunque titanica, degna di entrare nel guinness dei primati. La donna ha corso una maratona di 42 km ogni giorno per tutti i giorni del 2024. Nel complesso, ha percorso 15.444 chilometri. E proprio come Gump fu d’ispirazione a per molti, anche Dosogne è stata seguita da numerosi appassionati e ha devoluto il ricavato della sua iniziativa alla ricerca contro il cancro.

Hilde Dosogne ha terminato la sua corsa lo scorso 31 dicembre 2024: “Sono felice che sia finita” ha affermato una volta tagliato il tanto atteso traguardo. La 55enne ha raccolto durante il suo percorso circa 60mila euro che ha voluto donare alla ricerca sul cancro al seno. La belga ha affermato che la sua impresa è stata una vera e propria prova di perseveranza personale. Tanti sono stati i giorni difficili: influenza, covid-19, cadute multiple, vesciche e borsite. Ma niente di tutto ciò ha fermato Dosogne: “Uno sforzo mentale più duro di quello fisico. Ovviamente, dal punto di vista fisico tutto doveva essere a posto, altrimenti non si può correre per quattro ore al giorno”. La maggioranza delle sue corse si sono svolte su un percorso prestabilito, attorno a un lago nei pressi di Gand, località scelta dalla 55enne belga nonostante le onnipresenti raffiche di vento. Dosogne ha corso mantenendo una media di 10 chilometri orari. In questo modo, è stato possibile condividere la propria corsa con altre persone che, nell’ultima giornata, erano circa un migliaio.

Adesso manca solo l’omologazione del record. Già, perché di un vero e proprio record mondiale si tratta: Hilde Dosogne è la prima donna al mondo a riuscire in una impresa del genere, superando il precedente primato di 150 giorni stabilito dall’australiana Erchana Murray-Bartlett nel 2023. La 55enne ha così raggiunto Hugo Farias, detentore del record maschile di 366 giorni. Toccherà al comitato del Guinness World Records, che potrà spenderci alcuni mesi, a verificare il tutto una volta fornito tutto il materiale necessario: dati Gps, foto, video e resoconti dei presenti.