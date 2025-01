Ha minacciato il personale di bordo poi ha provato ad aprire il portellone dell’aereo. Problema: il velivolo era già decollato da Antalya, in Turchia, ed era diretto all’aeroporto di Gatwick, a Londra. Per questo il volo Easyjet EZY8556 è stato dirottato su Bari dove è atterrato per calmare una 16enne che aveva dato in escandescenze e per mettere in sicurezza gli altri passeggeri. “È stato un inferno. Mi ha rovinato il Natale” ha raccontato una 39enne di ritorno a Londra dopo aver trascorso le vacanze in Turchia, al tabloid inglese The Sun. Il fatto è successo il 27 gennaio scorso.

Secondo le testimonianze tutto è iniziato quando la 16enne ha cominciato a litigare con una bambina a causa – questo è quanto riportato – di forti e continui colpi di tosse. E così la ragazza prima ha aggredito verbalmente la bimba, poi i membri dell’equipaggio, poi si è diretta a passo svelto verso la coda dell’aereo per aprire un portellone. L’unico risultato, per fortuna, è stato quello di rompere la maniglia. A quel punto il personale l’ha tirata via e trattenuta. Non è finita, però. Lei ha iniziato a urlare che avrebbe “accoltellato i membri dell’equipaggio”, poi si è tolta le scarpe e le ha lanciate verso i passeggeri. A quel punto il pilota ha deciso di atterrare a Bari per la sicurezza di tutti. “L’equipaggio di cabina di EasyJet – ha spiegato la compagnia aerea ancora al Sun – è addestrato a valutare tutte le situazioni e ha agito rapidamente e in modo appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non fosse compromessa in nessun momento. Sebbene incidenti di questo tipo siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi a bordo”. Le forze dell’ordine, a terra, hanno ricostruito l’accaduto, i passeggeri hanno passato una notte in hotel e infine il volo è stato riprogrammato per il giorno successivo.