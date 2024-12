Il giornalista sportivo Paolo Condò lascia La Repubblica per approdare al Corriere della Sera. Come informa lo stesso quotidiano, interverrà sul sito del Corriere e naturalmente in pagina sull’edizione cartacea e digitale. Il suo esordio sarà domani, mercoledì 1 gennaio, sul sito dove ogni settimana dal lunedì al venerdì pubblicherà un video commento, un editoriale o un’opinione.

Il volto televisivo di Sky Sport lo diverrà anche per il Corriere.it tenendo una videorubrica quotidiana dal titolo “Un centimetro alla volta”. Condò scriverà pezzi e interventi anche sul giornale, esordendo il 2 gennaio per l’evento calcistico che aprirà il 2025: la Supercoppa italiana in Arabia Saudita che coinvolgerà Inter, Atalanta, Juventus e il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao. Queste quattro squadre saranno analizzate e raccontate da Paolo Condò, unico giornalista italiano a far parte della giuria del Pallone d’oro.