Ruben Semedo, giocatore dell’Al-Khor, in Qatar, con un passato nello Sporting Lisbona, Villarreal, Olympiakos, Porto, è stato arrestato domenica mattina con l’accusa di violenza domestica. Questo nuovo caso si somma ai precedenti che lo hanno visto protagonista: il 30enne portoghese venne accusato nel 2018 dei reati di tentato omicidio, minacce, lesioni, detenzione illegale e rapina con violenza, accuse per le quali era stato in carcere per quasi sei mesi e fu rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 30.000 euro. Nel 2021 e nel 2022, invece, era stato denunciato in Grecia per stupro e violenza di genere.

Come riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, il calciatore avrebbe aggredito la sua compagna lo scorso sabato sera trattenendola a casa perché non andasse a sporgere denuncia. “La notte del 28 dicembre – si legge nel comunicato delle autorità – una donna di 30 anni è stata vittima di aggressioni e minacce da parte del suo compagno, per cui è stata trattenuta a casa del sospettato per alcune ore finché non è riuscita a recarsi in una stazione di polizia della Psp, dove ha sporto denuncia. La vittima aveva diversi lividi visibili, quindi sono stati chiamati i servizi di emergenza ed è stata curata in ospedale“.

Secondo il quotidiano sportivo portoghese A Bola, l’avvocato di Rúben Semedo, Ricardo Serrano Vieira, ha visitato il giocatore nel pomeriggio di ieri presso la stazione di comando della Psp Moscavide, raccontando al termine dell’incontro che “Ruben svolge un’attività professionale all’estero e questo potrebbe, eventualmente, essere il motivo che ha determinato una certa velocità. Un impegno professionale che significherebbe che potresti assentarti per svolgere le tue mansioni. Ma questa risposta la dovrà dare il Pubblico Ministero”, ha concluso il suo legale.