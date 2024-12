Elanain Sharif, 44enne italo-egiziano, porno attore il cui nome d’arte è Sheri Taliani, è stato assolto dall’accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. Lo dice l’avvocato Alessandro Russo, che assiste la madre di Sharif. “Secondo quanto mi è stato riferito, sembra che sia stato assolto e che domani dovrebbe essere liberato. È già stato convocato dal console”, ha dichiarato il legale, aggiungendo che il lavoro congiunto tra Farnesina, consolato italiano e il legale egiziano ha portato al proscioglimento di Sharif in una vicenda delicata.

Al Corriere dell’Umbria Russo ha aggiunto che non è detto che la storia sia finita: “Ho parlato con la signora ed era comprensibilmente commossa per il buon esito dell’udienza che si era appena conclusa; domani sera, martedì 31 dicembre, Elanain sarà rilasciato e il 2 è atteso presso il consolato insieme alla mamma; bisogna comunque essere cauti perché è possibile che la procura egiziana presenti appello contro l’assoluzione; intanto è importante che Sharif sia liberato e questo risultato è stato possibile grazie a un’operazione sinergica condotta dalle varie forze in campo, a iniziare dal consolato italiano in Egitto che ha sempre seguito la vicenda insieme al sottoscritto e allo studio legale che si trova al Cairo e che era stato incaricato di agire sul posto”.

Sharif era stato arrestato al Cairo lo scorso 9 novembre, ma il motivo del suo fermo era rimasto inizialmente oscuro. Dopo giorni di incertezze, l’avvocato Russo aveva preso contatti con la Farnesina, che aveva avviato una serie di interventi per chiarire la situazione con le autorità egiziane. Il 44enne era stato trasferito dal carcere del Cairo a quello di Alessandria, dove le sue condizioni di detenzione erano state descritte come particolarmente dure, con la famiglia che aveva segnalato trattamenti inumani.