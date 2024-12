Un altro bimbo di pochi mesi morto per il freddo nella Striscia di Gaza. È il quinto in meno di una settimana. Lo riferisce l’agenzia Wafa che riferisce anche delle pessime condizioni del gemello del piccolo. La piccola vittima si chiamava Jumaa al-Batran e si trovava in una tenda a Deir al-Balah, nel centro di la Striscia. Pochi giorni fa quattro neonati, di età compresa tra 4 e 21 giorni, sono morti a causa delle basse temperature. Secondo le fonti, l’insicurezza alimentare tra le madri ha inoltre causato l’emergere di nuovi casi di malattie tra i bambini, il che aggrava la situazione sanitaria alla luce delle difficili condizioni in cui versa la regione.

Nelle ultime 24 ore almeno 36 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani, la maggior parte dei quali nelle zone settentrionali della Striscia. Le vittime degli attacchi di Israele hanno ormai superato le 45mila, nella maggior parte si tratta di donne e bambini. Il ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che, al momento, non ci sono più ospedali funzionanti nella Striscia. L’ultimo operativo, quello di Beit Lahia, è stato messo fuori uso da un raid israeliano nelle scorse ore.