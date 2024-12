Nico Gonzalez è pronto a giocare contro la ‘sua’ Fiorentina con la maglia della Juventus. Dopo Vlahovic, un altro grande ex si presenta come avversario al cospetto del popolo viola. L’argentino, protagonista di tre stagioni in maglia viola, non è sicuro riesca a partecipare alla sfida, ma proverà a fare di tutto per esserci. “Voglio giocare, sono partite che non si possono perdere,” avrebbe confidato negli spogliatoi come riporta violanews.com. Ma la partita contro la Fiorentina non sarà solo una questione sportiva. La rottura tra Gonzalez e i tifosi viola ha origine ben prima del suo trasferimento ai bianconeri. Tutto iniziò due anni fa, durante la stagione del Mondiale in Qatar, quando l’argentino preferì concentrarsi sulla Nazionale, lasciando la Fiorentina in secondo piano. “In certe condizioni fisiche dovevo fare una scelta,” spiegò allora, ma i tifosi non perdonarono quella decisione, percepita come un tradimento. Nonostante qualche momento di tregua, come il rinnovo di contratto fino al 2028 e il coro cantato a Praga dopo la sconfitta in finale contro il West Ham, i rapporti si deteriorarono in modo irreparabile lo scorso anno.

La stagione 2023/24, iniziata con grandi aspettative, si concluse tra polemiche e delusioni. La Curva Fiesole fu chiara: “Alcuni giocatori hanno avuto un atteggiamento indegno, complice del fallimento.” In quel “alcuni” c’era anche Nico Gonzalez, colpevole di una prestazione sotto la media contro l’Olympiakos e, secondo voci insistenti, di comportamenti poco professionali fuori dal campo. La sconfitta ad Atene segnò la fine del rapporto tra l’argentino e Firenze. “Nico rimarrà al 99%,” dichiarò il direttore sportivo Pradè in estate, ma fu proprio quell’1% a fare la differenza. L’argentino chiese di essere ceduto, e la Juventus approfittò della situazione per assicurarsi il giocatore per 35 milioni di euro. Ora i tifosi viola attendono con impazienza la sfida, con Gonzalez avversario e consapevole che per molti tifosi il suo passaggio alla Juventus è solo l’ultimo capitolo di una storia tortuosa. “Firenze è stata importante per me, ma ora penso solo alla Juve,” ha dichiarato di recente.