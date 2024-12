Giornata difficile per i viaggiatori italiani. Mentre gli aeroporti di Milano e Linate sono colpiti da un attacco hacker (firmato dal gruppo filorusso NoName057), i clienti di Trenitalia lamentano malfunzionamenti ai sistemi di vendita. Impossibile comprare biglietti sul sito trenitalia.com, dalle biglietterie nelle stazioni e dall’app di Trenitalia, recita un nota diffusa dal colosso delle ferrovie. I passeggeri tuttavia possono acquistare il titolo di viaggio a bordo treno senza alcuna maggiorazione, avvisa Trenitalia.

Un problema simile era già avvenuto il 17 dicembre, quando il malfunzionamento causato da un “disservizio tecnico” aveva mandato in tilt i sistemi di prenotazione e vendita.

Gli altri problemi: WiFi e ritardi – Il sito Downdetector – che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui disservizi di ogni risma – registra uno strano picco da stamane, circa le 9 del mattino. I viaggiatori indicano malfunzionamenti anche del servizio per la connessione WiFi a bordo dei vagoni Trenitalia.

Non è l’unico problema. Nella sezione infomobilità del sito internet, fino alle 12 all’incirca, campeggiava l’avviso di ritardi: “La circolazione è rallentata in direzione Firenze per un guasto alla linea a Civitella d’Agliano. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti”. Poi è arrivato l’annuncio sulla risoluzione del problema: “In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull’intera rete Alta Velocità“.