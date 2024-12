Un giovane è stato multato per ubriachezza in luogo pubblico mentre tornava a casa a piedi. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 28 dicembre, lungo la via Aurelia, tra Cavi di Lavagna e Chiavari (Genova). Il ragazzo, che aveva trascorso la serata in un locale da ballo, aveva scelto di non mettersi alla guida, lasciando l’auto parcheggiata nei pressi del locale. È stato fermato intorno alle 2:30 da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sestri Levante mentre camminava sul marciapiede e tentava di fare l’autostop. Secondo il verbale, presentava segni evidenti di ebbrezza: difficoltà a camminare, occhi arrossati e linguaggio sconnesso.

Gli agenti gli hanno contestato la violazione dell’articolo 688 del codice penale, che prevede una multa da 51 a 309 euro per chi si trova in stato di ubriachezza in luogo pubblico. L’importo è stato ridotto a 102 euro. Il ragazzo ha deciso però di non firmare il verbale e rifiutare di ritirarlo come forma di dissenso.