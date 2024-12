Prova ad arrampicarsi per raggiungere la casa della fidanzata dopo una forte litigata nel cuore della notte ma perde l’equilibro precipitando e morendo sul colpo. L’incidente si è verificato nel quartiere Sant’Elia a Cagliari, dove Georg Pfaffenroth, un cittadino tedesco di 32 anni residente in Svizzera e in vacanza a Cagliari dalla compagna, è caduto dal quarto piano di un palazzo, perdendo la vita sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è scaturita da una lite furibonda avvenuta nel cuore della notte, mentre Pfaffenroth e la fidanzata, di origine cagliaritana, si trovavano nell’abitazione della ragazza al sesto piano del palazzo di via Schiavazzi.

Dopo la discussione, l’uomo aveva deciso di andarsene, ma, ripensandoci, ha tentato di rientrare in casa arrampicandosi lungo la grondaia, dato che la ragazza si rifiutava di aprirgli la porta. Tuttavia, una volta giunto al quarto piano, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, giunti sul posto, hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

(foto d’archivio)