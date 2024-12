Un bimbo di dieci anni è stato travolto e ucciso da un’autovettura. Come riporta Il Mattino l’investimento è avvenuto nella serata di giovedì 26 dicembre a Nola (Napoli). Il piccolo, nato in Polonia ma residente in Finlandia, che era in vacanza con la sua famiglia nella cittadina, sarebbe stato travolto da una macchina, condotta da una donna, che si accingeva a superare un passaggio a livello.

Sulla vicenda indagano sia gli agenti della polizia locale che quelli della polizia di Stato. Per accertare con precisione l’esatta dinamica dell’incidente gli investigatori stanno controllando anche le immagini di videosorveglianza che sono installate in zona.

“Questo pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni, un’auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi – ha scritto su Facebook Umberto de Gregorio EAV – Ente Autonomo Volturno – Poi superato il passaggio a livello l’auto ha investito un bambino, sull’altro lato della strada. Il bambino… è finito con la testa sotto la ruota. Alla guida dell’auto c’era una donna che ha caricato il bambino sulla propria auto nel tentativo disperato di salvarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le immagini delle telecamere sono all’esame delle autorità.

Una tragedia, non ci sono parole. Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. RFI punta all’eliminazione totale sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo elimina tutti i passaggi al livello appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”

L’esame tossicologico avrebbe escluso l’assunzione di alcol o droghe e ora gli investigatori stanno controllando anche le immagini di videosorveglianza che sono installate nella zona. Fotogrammi preziosi per capire come sia stato possibile investire il piccolo pedone che, secondo una prima ricostruzione, si trovava sull’altro lato della strada.