Due ragazze di 17 e 18 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4:30 del mattino di martedì a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L’auto su cui viaggiavano, una Mercedes, è uscita di strada per motivi ancora da chiarire, ribaltandosi e schiantandosi su alcuni alberi di ulivo e una quercia. A bordo c’erano anche tre giovani maschi, che sono riusciti a mettersi in salvo da soli: le due vittime invece sono rimaste intrappolate all’interno del veicolo, avvolto dalle fiamme subito dopo l’impatto.

Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, arrivati sul posto insieme al personale del 118 e ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sarà l’autopsia a chiarire se il decesso sia avvenuto a causa dell’incendio o in un momento precedente. I tre ragazzi sopravvissuti, feriti in modo lieve e sotto choc, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Immagine d’archivio