Le feste di Natale con allerta meteo. Questo lunedì sarà segnato da una perturbazione accompagnata da aria fredda che si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per otto regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si prevedono piogge e temporali, accompagnati da raffiche di vento, che interesseranno molte aree meridionali, con nevicate fino a quote di alta collina sull’Appennino centro-meridionale. Queste condizioni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, segnalate nel bollettino nazionale consultabile sul sito della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso segnala, sin dalle prime ore del mattino, venti forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche fino a tempesta. Tali venti si estenderanno nel corso della giornata a Molise, Abruzzo (soprattutto sui settori costieri), Campania, Basilicata e Puglia, accompagnati da mareggiate lungo le coste esposte. Sono attese inoltre precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio temporalesco, su Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici.

In Calabria, sono previste nevicate al di sopra dei 900-1000 metri, con un progressivo abbassamento della quota neve a 600-700 metri, con accumuli al suolo da deboli a moderati. Tra la Vigilia e il giorno di Natale, si attendono nevicate intense nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, fino a quote collinari di 200-400 metri. Intorno ai 500 metri si potrebbero accumulare diversi centimetri di neve, localmente anche alcune decine. Il forte vento da nord potrebbe generare vere e proprie bufere di neve in queste zone.