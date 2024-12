Un’esplosione si è verifica in una villetta a Casaltone, una frazione nel comune di Parma. La deflagrazione, cui è seguito il crollo dell’abitazione, è avvenuto in mattinata, probabilmente a causa di una fuga di gpl. Sul posto l’intervento, ancora in corso, di vigili del fuoco, 118 e carabinieri. L’abitazione si trova nella campagne tra Parma e Sorbolo.

È di tre feriti gravi, al momento, il bilancio dell’esplosione. Nello stabile, un cascinale di campagna, vivevano quattro persone: una è rimasta incolume, due risultano ustionate e una terza è stata da poco estratta, in vita, dalle macerie. I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, anche con elisoccorso. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata questa mattina poco prima delle 11 per un’esplosione che ha causato il crollo parziale del casale di due piani, interessando una facciata di entrambi i piani. Stanno operando le squadre dei pompieri di Parma e del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza con supporto di squadre cinofile.

Si tratta della seconda villetta crollata per un’esplosione poche ore. L’altra si è verificata nella notte, in un’abitazione a Molazzana in provincia di Lucca. Sul posto, in località Eglio, sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno estratto dalle macerie il cadavere di un 69enne di origine asiatica, mentre si sta ancora cercando l’altro corpo. Oltre alle squadre ordinarie sono state attivate anche le squadre di specialisti Usar (Urban Search and Rescue). A causare l’esplosione, che ha provocato un incendio e il crollo della villetta, molto probabilmente una fuga di gas.